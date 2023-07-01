BE HEROES經典籃球賽1日在才剛花了1.3億元整修完畢的彰化體育館開打，由亞運代表隊化身的明星藍，出戰世大運代表隊化身的明星白，明星藍驚險靠著阿提諾最後25秒補籃命中，最後以76比73擊敗明星白，但「老大哥」這次贏得好險。

明星藍雖在首節一度處於落後，卻靠「69大魔王」盧峻翔半場攻下13分的幫助，打完上半場，取得46比43領先，明星白則以總教練劉孟竹欽點狀況最佳的蘇文儒11分最高，更在上半場沒被「老大哥」壓著打，甚至還曾兩度領先明星藍。

來到下半場，比賽呈現互有領先的僵局，打到比賽還剩5分鐘，明星藍僅以68比66領先，明星白卻有呂威霆、韓杰諭兩人提前5犯畢業，可是蘇文儒馬上投進三分球，幫助明星白超前1分，阿提諾馬上連拿5分，幫明星藍搶回領先。

打到最後1分04秒，林俊吉的切入上籃，把比數變成73平，吳永盛最後27秒兩罰落空，阿提諾卻在第一時間把球補進，張鎮衙搶投三分球不進，劉錚最後12秒兩罰中1，明星白最後交給林俊吉三分出手，可惜沒有投進宣告落敗。