高雄市觀光景點竟出現眼鏡王蛇！1日上午一名清潔人員在高雄市美濃區美濃橋打掃，竟發現一條約2米長的眼鏡王毒蛇流竄草叢中，嚇得跑去告訴里長，合和里里長林作松說，當地是觀光景點，許多遊客及民眾會到此散步，一旁又是傳統市場，居民更擔心毒蛇竄入住家，希望政府協助抓蛇，解決民眾擔憂。

今天上午，在美濃橋打掃的清潔人員發現一條長約2米的眼鏡王毒蛇流竄在橋下淤泥雜草堆中，不敢打草驚蛇，立即拍照後快馬加鞭離去，並將此事通知當地里長林作松。

美濃合和里長林作松表示，美濃橋是台灣旅遊景點，附近結合美濃文創中心，遊客往來頻繁，該地也是民眾喜愛的散步區域，眼鏡王蛇流竄不僅危害遊客安全，更讓居民飽受恐懼，希望政府重視協助抓王蛇，避免王蛇危害民眾人身安全。

林作松說，美濃橋下大雨過後淤泥堆積，加上雜草叢生，易引發蛇王流竄，且一旁通往農田的防汛道路沒有路燈，農民往來恐怕置身危險之處，希望水利署第七河川局能夠協助改善。

東門里里長羅文俊說，抓蛇的問題總是困擾著區公所及里長們，雖然經過局處之間的協調、溝通，但仍未能達到一個實際有效的方法，希望政府能從里民角度思考，還給當地居民安穩的生活環境。

高雄市動保處表示，目前動保處尚未接獲該地點通報捕蛇案件，後續將主動聯繫當地里長確認蛇隻出沒地點，派員前往巡捕，以維護民眾安全。

動保處處長葉坤松表示，每年5至9月為蛇類活動頻繁時期，呼籲民眾，如發現有蛇類侵入民宅、工廠或果園等工作場所，請勿試圖自行捕捉，建議可先行紀錄發現蛇類地點及外觀，再到安全處所撥打1999市民專線，由專業人員到場協助捕捉移除。