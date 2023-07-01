根據新華社報導，1日從重慶市萬州區分水鎮政府獲悉，6月30日晚間，分水鎮發生山體滑坡致一棟民房被埋。事故發生後，當地連夜進行搜救，目前現場已基本處置完畢，但事故不幸造成6人遇難。

據萬州區抗震救災和地質災害防治救援指揮部介紹，近期當地多輪強降雨疊加，岩土體含水量處於飽和狀態，加之地質災害具有滯後性，極易發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害和房屋邊坡垮塌，萬州區於6月30日早上7時30分起啟動地質災害Ⅳ級應急回應。