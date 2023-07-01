隨著天氣日漸炎熱，許多生物也紛紛出現活動。有網友在基隆熱門景點潮境公園遊玩時，赫然發現一隻超過1公尺的眼鏡蛇出沒，因擔心遊客被咬到，特別貼在臉書社團提醒。影片一貼出引起熱議，有網友質疑是放生團體放生導致。海科館表示，因為潮境靠山，確實有蛇類出沒，故園區會定期除草或撒石灰，民眾如有發現蛇類可向館方通報處理，不要擅自靠近。

近日有網友在臉書社團「基隆人日常」貼出影片，表示晚上看到一隻不小的眼鏡蛇在路燈旁邊出沒，並認為如果遊客在草皮拍照合影時，一不小心踩到蛇很危險，附近又沒看到告示牌，認為應加強告示。

附近居民對此表示，潮境公園就在海科館旁，靠山又靠海，夏天就會有蛇出現。但這麼大超過1公尺的眼鏡蛇不常見，不排除是有放生團體放生的，對此也有網友留言一口咬定是放生團體所為。

海科館秘書室主任陳珮甄指出，海科館附近就是潮境公園，周邊都有定期除草並撒石灰，會請工作人員多加留意，加強除草及館區安全，也提醒民眾如有發現蛇類，盡量避開且不要干擾攻擊，通報海科館處理。

海科館人員則說，以前也有發現眼鏡蛇，但是最近沒有特別多，從網友拍到的影片來看，無法得知到底是有人放生還是現場山區跑出來的，並提醒遊客不必過度緊張，但也要小心不要隨意靠近，以免驚擾蛇類被攻擊。

警方表示，該蛇是否是放生團體放生，或是是從山坡跑出來的，還有待進一步調查釐清。