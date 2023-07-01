桃園中壢新明市場2樓以「新明。聚空間」重新定位，暑假舉辦４場活動邀請親子擺攤。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區新明市場2樓原打造成文創市集人煙罕至，市府經濟發展局坦承定位錯誤檢討，迎接暑假改以「新明。聚空間」重新出發，盼打造成為社區交流平台，7月假日舉辦4場「新明童聚市集」，邀請親子家庭小朋友當「小老闆」擺攤販售商品，並邀請市場攤商響應辦理集客促銷，期盼成功聚集人氣達到市集共好效益。

經發局表示，新明公有市場2樓未來將以「新明。聚空間」為主題，今年首度規畫以親子童趣為主題，在7月1日、2日、15日、16日舉辦4場次的「新明童聚市集」，邀請桃園親子家庭前來擺攤販售二手好物及手工自製商品，讓小朋友從中學習惜物的精神及販售商品的成就感，報名資訊一推出受到熱烈迴響，每一場次各30攤位秒殺額滿，1日首場活動也成功聚集人氣。

另為活絡新明市場整體買氣，活動期間串聯市場1、2樓攤商，民眾在指定時間內於市場內消費，憑購買的商品即可在活動現場兌換市場買菜金50元，每日限量100份。此外，在2樓市場購買3樣商品並於打卡牆拍照上傳分享，還可獲得摸彩的機會，最大獎為市價2000元的手持式4件組攪拌棒。

為了鼓勵市場攤商共同響應舉辦集客活動，民眾只要在活動期間，參加指定攤商自辦的促銷，也可獲得新明童聚市集50元抵用金，除此之外，「新明。聚空間」場地也歡迎機關或民間團體辦理展演銷售、小型講習、記者會等各式活動，若有相關需求及關注「新明。聚空間」活動資訊，可上網搜尋臉書粉絲專頁「桃園有好市」查詢。