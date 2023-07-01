新北市民政局今在瑞芳黃金博物館及九份老街舉辦今年第4場單身聯誼活動，最後共有15對配對成功，配對率突破5成。第5至6場聯誼活動主題為「七夕情人CAFE派對」及「茶金情緣浪漫物語」，將於17日上午9時開放網路報名，想參加的單身民眾可至「新北市民政局」網站查詢。

民政局長柯慶忠表示，新北單身聯誼活動透過豐富有趣的遊戲時光，結合轄內地方特色產業，今年前3場共50對配對成功，配對率達56％，創歷年新高，民政局將持續提供友善交友環境，讓單身男女們在互動過程中打破陌生，以輕鬆愉快的心情拓展交友圈，增加交往機會。

戶政科長于英美表示，這次活動帶領單身男女們走進去年剛修復完成的本山五坑秘境隧道，隧道內設置栩栩如生的礦工蠟像以模擬當年採礦情景，臨場感十足；下午大夥一起漫遊九份老街，進行城市解謎分組活動，讓參加者一步步進行推理解謎，現場氣氛也逐漸熱絡，在遊戲互動中增進彼此感情。

在材料公司擔任行銷的陳小姐表示，偶然在臉書看見「新北民政保平安」有「新北幸福簡單愛」的聯誼活動，想起悲情城市中九份山海美景與昇平戲院的懷舊氣氛，加上追求幸福姻緣道路上的跌跌撞撞，決定參加這次的活動，祝福大家都能找到美好姻緣，也期待遇見下一位美好伴侶。

身為捷運司機員的洪先生也表示，因為肩負雙北交通運輸的責任，工作與休息時間與一般上班族不同，進公司至今的跨年夜都在工作中度過，最近因緣際會下得知新北市政府的單身聯誼活動，抱持開拓交友圈的心態，希望能在活動中找到相似工作性質或一樣喜歡探索台灣自然之美的另一半。