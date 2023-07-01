桃園楊梅警方查獲剪電纜竊嫌起出改造手槍、子彈。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅警分局日前受理民眾報案轄內某工廠電纜遭竊案，發現有一可疑車輛出現在遭竊工廠外，員警1日凌晨執行青春專案巡邏時發現自小客車再次出現在工廠外，於是上前盤查，當場查獲涉嫌竊取電纜線之3名男子，並在車上搜出改造手槍1把、子彈10發，全案依槍砲及竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局幼獅派出所日前接獲轄區工廠報案，表示工廠內電纜線遭竊，警方受理後積極調閱監視器發現工廠遭竊前後，有一部可疑車輛行經工廠附近，1日凌晨1時30分許警方執行青春專案首日勤務，行經遭竊工廠附近時，發現該部可疑車輛又出現在工廠附近，員警立即上前盤查，當場查獲25歲姜姓、27歲張姓、30歲張姓3名男子正涉嫌侵入工廠竊取電纜線，且在該部作案車輛中搜出改造手槍1把、子彈10發及破壞剪等作案工具一批，全案詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。