許多人叫外送時，都擔心路途太遠會導致餐點涼掉，不過日前有一名消費者抱怨，他從外送員手中接過滷味時，一摸發現滷味超級燙，溫度高達100多度，讓他氣得馬上賞給業者1星負評，讓業者覺得超鬱卒，上網PO出完整評論的內容，結果引來大批網友聲援。

一名滷味攤業者在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，有消費者在外送平台上給他1星負評，原因是「滷味弄太燙」，放在塑膠袋裡面會產生致癌物質，消費者直說：「我不知道為什麼要用這麼燙？」他從外送員手中接到餐點時，「居然100多度」。業者無法接受這種負評原因，無奈地說，「店家小本經營，還給我1顆星」，並附上大哭的表情符號。

滷味業者PO出消費者的1星評論，引發網友熱烈討論。（圖／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，網友紛紛留言，「他買的不是滷味，是太陽」、「是他腦子燒到100多度吧」、「這應該是隔壁生意不好的店家留的」、「看來外送員是把東西捂在心口，不然怎麼超過100度」、「突然想唱熱愛105度的你」、「有沒有辦法再唬爛一點，這是岩漿燒烤是嗎」。

另外有內行網友指出，純水的沸點是攝氏100度，不過煮滷味的湯汁中還有其他礦物質、胺基酸、微量元素，應該是有機會超過100度。事實上，小吃攤常用的兩款材質塑膠袋「HDPE、PP」耐熱溫度分別可達110度和140度，臉書粉專《韋恩的食農生活》過去曾發文指出，雖然這兩款塑膠袋可以耐高溫，但還是不宜裝超過90度以上的熱食，例如：火鍋、炸物、臭豆腐，仍有可能超過其耐熱範圍。