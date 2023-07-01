黃子佼日前深陷性騷風波，還毀滅式爆出13名藝人醜聞，演藝事業全面停板，目前在休養中。他的徒弟陳明珠今（1日）擔任第34屆金曲獎星光大道主持人，被問到黃子佼近況，她透露稍早有收到黃子佼的訊息，期盼外界能多給他一點空間。
陳明珠稍早在星光大道開始前受訪，問到有無關心黃子佼，她說：「我們該給關心都有，他需要更多時間恢復，剛剛有傳訊息給我跟偉晉，要我們加油。時間要留給當事人，所以要讓他好好放心，希望他可以在電視機前幫我加油。」
黃子佼日前深陷性騷風波，還毀滅式爆出13名藝人醜聞，演藝事業全面停板，目前在休養中。他的徒弟陳明珠今（1日）擔任第34屆金曲獎星光大道主持人，被問到黃子佼近況，她透露稍早有收到黃子佼的訊息，期盼外界能多給他一點空間。
陳明珠稍早在星光大道開始前受訪，問到有無關心黃子佼，她說：「我們該給關心都有，他需要更多時間恢復，剛剛有傳訊息給我跟偉晉，要我們加油。時間要留給當事人，所以要讓他好好放心，希望他可以在電視機前幫我加油。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。