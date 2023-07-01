陳明珠（左）和黃偉晉合作主持，默契十足。（陳俊吉攝）

黃子佼日前深陷性騷風波，還毀滅式爆出13名藝人醜聞，演藝事業全面停板，目前在休養中。他的徒弟陳明珠今（1日）擔任第34屆金曲獎星光大道主持人，被問到黃子佼近況，她透露稍早有收到黃子佼的訊息，期盼外界能多給他一點空間。

陳明珠稍早在星光大道開始前受訪，問到有無關心黃子佼，她說：「我們該給關心都有，他需要更多時間恢復，剛剛有傳訊息給我跟偉晉，要我們加油。時間要留給當事人，所以要讓他好好放心，希望他可以在電視機前幫我加油。」