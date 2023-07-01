第34屆金曲獎今晚展開，由於現場略飄雨因此紅毯搭起玻璃棚，本屆紅毯主持人由去年深受好評的陳明珠，攜手新生代主持人黃偉晉一同主持星光大道，其中偉晉以黑色Ｖ開襟西裝，搭配伯爵伯爵（PIAGET）雕刻鑽石項鍊、白金鑽石流蘇項鍊，整體色系內斂、腰間收腰的設計整線俐落線條，帥氣又性感;陳明珠則以貼身高衩洋裝，洋裝上點綴由綠色、銀色亮片拼接的增加亮點，另外還搭配紅底鞋Christian Louboutin 黑色小牛皮皮鞋，展現性感曲線。

接下來登上紅毯的是本次典禮主持人韋禮安，首度擔綱重任的他以以BALMAIN 2023 早秋系列亮片西裝套裝登上紅毯，服裝部分以簡約的黑白造型，服裝輪廓則有70年代的立體肩部輪廓，胸前點綴於領帶處的Tiffany ＆ Co.18K金鑲鑽馬爾他十字胸針十分亮眼，作為整體造型的最大亮點，本次紅毯穿戴總價約1348萬元，讓韋禮安自信地表示「其他人不用緊張拉，紅毯第一帥就是我了。」

本次以專輯《游牧Nomadland》入圍最佳作曲人獎的黃玠瑋，本次在紅毯上她隨興以飄逸的黑長髮，搭配是NICOLE ＋ FELICIA透視禮服現身，上身黑色無袖剪裁搭配SWAROVSKI的項鍊顯得格外亮眼，另外服裝下身若隱若現的透視布料，腳上搭配Jimmy Choo銀色跟鞋修飾腿部線條，使得白皙的腿部線條隨著走動露出，讓人印象深刻。