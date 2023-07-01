美國參謀首長聯席會議主席馬克．米利（Mark Milley）對媒體表示，雖然中共要求解放軍在2027年之前做好入侵台灣的準備，但是沒有跡象顯示中共國家主席習近平已經做了決定。美方至今仍認為，中共到目前為止還是希望以和平方式統一台灣。

《美國之音》報導，美國現職軍方最高將領米利是在華盛頓全國新聞俱樂部(NPC)演說中，目前美國和其他國家仍有時間勸阻北京不要使用武力迫使台灣與大陸統一，盡力讓中共了解，使用武力將是一個壞主意。

米利說，我們希望「確保每天習主席醒來後都說，今天還不是（攻打台灣的）日子，而那個決定也永遠不會到來。」

米利的評論與美國高級情報官員的分析一致，他們在過去一年的大部分時間裡一直認為，習近平更願意用和平方式統一台灣。

不過，報導指出，仍有一些官員和分析人士表示擔心，俄羅斯入侵烏克蘭將促使北京甘冒對台灣開戰的風險。其他人則警告說，中國可能會從俄羅斯的失敗中汲取教訓。

米利表示，只要美國及其盟國能夠保持對中國的軍事優勢，並在必要時進行升級更新和現代化改造，就可以說服北京不去攻打台灣。然而，很明顯地，西方的這種軍事優勢正在不斷萎縮。「我們的動作越快，就能越快地保持軍事優勢，那麼我相信這種情況的理論是，我們更有可能遏阻戰爭發生，而假如戰爭真的發生，我們將會獲勝」。

他還說，美國及其盟國有能力支持烏克蘭和台灣，儘管在武器系統和彈藥方面有些需求發生重疊。「這不是一場零和遊戲。還有其他盟友和夥伴會幫助台灣，而不是只有美國。」

報導說，今年初中國氣球飛越美國領土時，中美兩國緊張關係一度升高。米利在周五的演講中也提到此事，他說，將繼續保留美中兩軍會談的可能性，因為這種溝通對於防止可能導致衝突的誤解至關重要。

米利強調，「本世紀的地緣戰略歷史很可能取決於美中關係，即兩國是維持競爭狀態還是跌入大國戰爭。」