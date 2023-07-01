台南市本土登革熱病例今天新增14例，累計病例數已達130例。登革熱防治中心表示，針對疫情熱區的仁德及東區，從今天起只要快篩陽性即判定為確診，因此病例數較多，此舉是希望能夠縮短1天的研判時間，及早介入防治作為。

登革熱防治中心指出，截止今天下午4點，經疾病管制署檢驗新增14例確診。其中，仁德區新增7例、東區新增6例、安南區新增1例，年齡都介於8歲至78歲；有5例是由診所或醫院通報確診，9例由防治中心擴大採檢發現，經過疫調結果，所有案例的居住地或活動地，都與仁德及東區的高風險區有關。

另外，台南市登革熱防治中心也根據疾管署制定的登革熱防治工作指引規定，針對高風險的仁德區及東區登革熱通報病例，經利用NS1快速檢驗結果陽性即判定為確診病例，以縮短1天的研判時間，及早進行化學防治殺滅帶病毒的病媒蚊。

登革熱防治中心說，今天是NS1陽性即判定確診的第一天，因此病例數有些微的增加，但防治登革熱的2大利刃，除了清除孳生源之外，就是要盡早發掘出所有病例，畢竟沒有帶病毒的病例，加上沒有傳播的病媒蚊，就不會有登革熱。

防疫人員針對今天的病例，都已立即進行個案居住地及工作地戶內外的化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視與診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，希望降低疫情擴散風險。

截至今天為止，台南市的病例已遍及7個行政區。其中，以仁德區80例最多，東區37例居次，永康、善化、南區各有3例，北區、安南區各2例。

據了解，今天上午前往疫情熱區仁德區成功里活動中心採檢站抽血檢驗的民眾共有15人，普遍都有出現發燒症狀，其中有5人經快篩呈現陽性，均立即判定確診。