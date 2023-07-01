知卡宣水源區，有5大池區，也有適合小朋友的幼兒池。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚主持啟動儀式，到場發送可愛水槍給小朋友。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

受到親子團旅客喜愛的花蓮「知卡宣綠森林親水公園戲水區」，今天開放，今年設置5大池區，不僅可衝浪、滑水道，陸上還新增5個共融遊戲場區，統計今天就湧入近4千人入園戲水，民眾興奮說，戲水消暑可以玩上一整天！

「知卡宣戲水園區」每年吸引數十萬人潮，為落實使用者付費，去年首度針對外縣市遊客收取50元門票，兩個月下來吸引23萬人次入園。今年比照去年收費方式，外縣市遊客50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者等五類身分免費入園，除了身分證，健保卡、駕照都可認定縣民身分。

縣長徐榛蔚今天主持啟動儀式表示，知卡宣親水公園佔地18頃，縣府爭取花東基金7500萬元經費挹注，建立了5個共融遊戲區，有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹，去年起陸續開放，家長和孩子們的喜愛。

為確保兒童活動安全，縣府全面檢視戲水設施，進行5大池區，包括衝浪池、幼兒池、兒童池、滑道池及深水池池底修補和防水處理工程，並將泡腳池改為彩色池磚，是親子同樂的最佳場所。

今天一早就出現大批人潮，還有外縣市遊客帶孩子前來戲水，現場也發送可愛水槍給小朋友，小朋友或是泡水或是體驗刺激滑道、以水槍互相射擊，歡笑聲不絕於耳。

縣府農業處表示，今天起至8月27日，每天上午9時至下午5時開放（星期一全天，及周二至周日的中午12時到下午1時30分休池），現場安排救生員、水道維護員負責安全維護及管理，提醒民眾入池前務必穿戴泳裝及泳帽。