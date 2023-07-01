台北市中等學校3對3籃球賽1日在興福國中展開兩天激戰，共計90支球隊報名參賽。首日完成高中組賽事，36隊熱戰的高男組由「亞柏去趴地」奪冠，12隊角逐的高女組則由「鵝鵝鵝鵝鵝」封后，2日繼續進行國男、國女組賽事。
這項賽事除了排除曾參加甲級籃球聯賽的球員，只要是就讀北市公私立國高中的學生，均可組隊參賽。1日還先進行由家長代表參加的表演賽，最終由高中聯抱走冠軍。
開幕典禮先由興福國中棒球隊的棒球舞，與萬芳高中韓國文化研究社的韓風勁舞帶動氣氛，出席的北市體育局長王泓翔表示，「運動要扎根，教育很重要，家長的參與也很重要！今天一開始看到家長揮汗比賽，很感動，也祝福所有參賽球隊都能獲得佳績。」
北市中學3對3籃賽首日成績如下：
★高男組
第1名：亞柏去趴地
第2名：洋蔥圈好粗
第3名：無障礙坡道
第4名：不要那麼黑
★高女組
第1名：鵝鵝鵝鵝鵝
第2名：永春1
第3名：鴨鴨鴨鴨鴨
第4名：超能特攻隊
★表演組
第1名：高中聯
第2名：全高聯
第3名：國中聯A
第4名：國中聯B
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。