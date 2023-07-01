台北市中等學校3對3籃球賽1日在興福國中展開兩天激戰，共計90支球隊報名參賽。首日完成高中組賽事，36隊熱戰的高男組由「亞柏去趴地」奪冠，12隊角逐的高女組則由「鵝鵝鵝鵝鵝」封后，2日繼續進行國男、國女組賽事。

這項賽事除了排除曾參加甲級籃球聯賽的球員，只要是就讀北市公私立國高中的學生，均可組隊參賽。1日還先進行由家長代表參加的表演賽，最終由高中聯抱走冠軍。

開幕典禮先由興福國中棒球隊的棒球舞，與萬芳高中韓國文化研究社的韓風勁舞帶動氣氛，出席的北市體育局長王泓翔表示，「運動要扎根，教育很重要，家長的參與也很重要！今天一開始看到家長揮汗比賽，很感動，也祝福所有參賽球隊都能獲得佳績。」

由於育成高中女籃隊員組成的「熊熊很厲害」（紅衣）對「就我們最隊」切入上籃得分。（李弘斌攝）

北市中學3對3籃賽首日成績如下：

★高男組

第1名：亞柏去趴地

第2名：洋蔥圈好粗

第3名：無障礙坡道

第4名：不要那麼黑

★高女組

第1名：鵝鵝鵝鵝鵝

第2名：永春1

第3名：鴨鴨鴨鴨鴨

第4名：超能特攻隊

★表演組

第1名：高中聯

第2名：全高聯

第3名：國中聯A

第4名：國中聯B

高中聯（紅衣）在表演賽拿下冠軍。（李弘斌攝）

開幕典禮。萬芳高中韓國文化研究社學生以韓風勁舞帶動氣氛。（李弘斌攝）

北市體育局長王泓翔在開幕典禮致詞。（李弘斌攝）