嘉義縣長翁章梁偕長庚醫院、大林慈濟醫院共同啟動胃幽門桿菌檢篩儀式。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府行動醫療專車健康篩檢7月1日起新增「胃幽門螺旋桿菌」檢測，是為胃癌防治做初步檢篩，今天行動篩檢到東石鄉三江國小服務，縣長翁章梁偕長庚醫院院長楊仁宗、大林慈濟醫院副院長林名男共同啟動檢篩儀式。

翁章梁表示，行動醫療專車提供大腸、口腔、子宮頸抹片（子宮頸癌）、乳房攝影（乳癌）共4項癌症檢測，還檢測骨質密度及肌少症，為了防治胃癌，縣府編列270萬經費免費為50至69歲民眾檢篩胃幽門桿菌，若篩出陽性患者，將轉介給長庚、慈濟醫院追蹤及治療，顧好鄉親的健康。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華指出，胃癌成因複雜，研究指出9成胃癌患者都曾感染胃幽門桿菌，因而根除幽門桿菌被視為防治胃癌的有效方法，及早篩檢可有效預防胃癌，也能檢出消化性潰瘍。

趙紋華說，胃癌是全國癌症死亡率排名第8位，嘉義縣的癌症死率胃癌也同樣是第8位，縣府補助50至69歲潛在高風險族群補助免費檢篩胃幽門桿菌，270萬元經費預估可做7000案，並配合大腸癌檢篩，行動醫療車即日起巡迴各鄉鎮市檢篩，明年還會繼續編經費檢篩。

楊仁宗及林名男認為縣府為民眾免費檢篩幽門桿菌是促進及早防治胃癌的主動作法，他們也表示，檢測是否感染幽門桿菌的方法簡單，1支採便管收集少量糞便即可檢驗，若檢測出感染，醫院會安排患者就醫，並後續追蹤患者的病程及治療效果。