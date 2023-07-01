第34屆金曲獎紅毯主持人今(1)日晚在台北小巨蛋熱鬧登場，紅毯主持人由陳明珠、黃偉晉擔任，典禮主持人則由韋禮安獨挑大樑，現場星光熠熠，而出席嘉賓的穿搭也是看點之一，入圍最佳演唱組合獎的雙人樂團「絕命青年」以繽紛黃色系穿搭亮相，受訪時被黃偉晉問及手上的黃色大箱子為何，回答：「如果有意外的話，就把長輩放在裡面 」，讓大家愣了一下，未料其實是聽錯了，她說的是「獎盃」，十分有趣。

絕命青年入圍金曲獎最佳演唱組合獎。(圖/中時資料照)