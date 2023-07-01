因為疫情暫停舉辦的「台北親水節」活動，睽違2年後再度於北市自來水園區正式回歸。台北市長蔣萬安也到場與會，並特地輕裝參加活動開幕式，還拿起水槍與全場大小朋友一同打起水仗。蔣萬安表示，親水節活動將一路開放至8月27日，「為期近兩個月時間，就是滿滿的暑假，讓小朋友可以盡情玩樂。」

台北市長蔣萬安1日參與「台北親水節」活動，並換上輕裝拿起水槍，與現場大小朋友一起同樂。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

蔣萬安表示，很開心來參加親水節活動，看到很多大小朋友都很開心，一早就已經來到這邊瘋狂玩水。「我也跟處長了解，現場每兩小時就會做一次檢測，確保水質，讓所有大小朋友玩得安心。」蔣萬安說，從即日起至8月27日，為期近兩個月時間，就是滿滿的暑假，讓小朋友可以盡情玩樂，這邊也會舉辦園遊會，週末的時候也會有原住民表演、市集活動，歡迎所有小朋友利用暑假時間一起來玩水。

北水處表示，截止今日下午4時，入園人次已累計超過6千人次。除了今明兩日的開幕期間免費入園之外，親水節活動期間（7／1至8／27）皆有安排系列活動及設置大型充氣滑水道，救生員、水質監測及定期換水更是不可少；自來水園區票價夏季（7、8月）全票80元、優待票40元，除了玩水還可以探尋「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等古蹟秘境。詳細資訊歡迎電洽（02）8369-5104或上自來水園區網站。