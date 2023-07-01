國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今(1)日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，這也是侯友宜競辦升級，宣布金溥聰任執行長、謝龍介任組織副召集人後的首場重要活動。媒體人黃揚明認為，在金溥聰進入團隊後，應變能力已經超過五月下旬，今天的活動應也是謝龍介促成的「應變出來的妥協方案」。他也分析，金溥聰正在一邊團結黨內、一邊打綠營的兩面作戰，這是侯團隊整合後的新風貌。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，在金溥聰進入團隊之後，整個競辦的氣氛都有點不太一樣，像是侯友宜與韓國瑜的會面，最初是傳出消息說7月2日和5日有邀請韓國瑜，侯韓會見面，但卻被韓國瑜方面說沒有要出席，等於是被打臉、潑冷水。他續指，是謝龍介趕快去問韓國瑜有沒有公開行程，才會安排這場黃復興黨部的活動與侯友宜見面，應該是一場「應變出來的妥協方案」，在看到一路的民調表現後，金溥聰也一定知道要先「安內」，要把侯友宜在國民黨內的支持度拉起來。

黃揚明認為，韓國瑜對這場應變方案應該沒有意見，謝龍介也是幫侯友宜披荊斬棘、掃除障礙，金溥聰也覺得這個時間點就是要做這樣的事，「侯團隊的應變能力，已經超過五月中下旬的反應能力」，隊形有變換。

但黃揚明點出，誰能侯友宜改變自己？金溥聰可以影響團隊決策、但侯友宜這個人他改變不了。像今天侯都講出四年前讓韓國筋疲力盡，但卻沒有道歉，他自己連這句話都吐不出來，金溥聰也沒辦法幫他講話。

黃揚明表示，金溥聰的「小刀效應」是要看後續的選戰步調，但今天侯韓會面已經讓所有媒體聚焦在侯身上，接下來幾天也會持續被追問。他強調，要把選戰主軸拉回侯友宜團隊、侯友宜自己身上，民調才有可能往上升。對於選戰策略，黃也點出，先團結內部、再抵禦外部，現在看來金溥聰是在兩面作戰，一邊要拉黨內團結，一邊也要打綠，這是侯團隊整合過後展現出的新風貌。