新北蘆洲湧蓮寺今年（2023）國運籤。（取自湧蓮寺臉書）

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜最近民調落後，為圖奮起，不但成立競選辦公室，也邀請金溥聰擔任執行長，並且侯友宜今（1）日也與韓國瑜同框。有民眾提到今年初位於新北市蘆洲湧蓮寺國運籤，籤詩寫到「貴人一指笑顏開」，可以讓人笑顏逐開的「貴人」為何方神聖？引發討論。

根據《美麗島電子報》最新的總統大選民調，結果顯示，民進黨賴清德35.9%、民眾黨柯文哲28.6%、國民黨侯友宜17.1%；其中在四腳督的戰況下，柯文哲的民調從28.6%立即跌至20.9%。

而有民眾想起今年初1月22日蘆洲湧蓮寺抽出國運籤，蘆洲湧蓮寺位於新北市，今年所抽出的「士籤」或可作為新北市政壇的參考。籤詩為「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜，水遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，此籤詩最後一句話「貴人一指笑顏開」，似乎暗指等「一位貴人」，經過這位貴人的指點，可以讓人笑顏逐開。

由於侯友宜民調目前暫時處於落後狀態，有點類似籤詩第二句「身外浮名總莫猜」，而總統大選還遠在明年1月13日舉行，說近也還有半年，這半年侯友宜要如何拉升民調？各方人士均有建言，誠為「水遠山遙難信定」。

但好消息是，「貴人一指笑顏開」，有一貴人指點迷津後，可以讓人笑顏逐開。但此人是誰？籤詩並未透露端倪。

★民俗說法僅供參考