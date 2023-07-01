煙火已於（29）日運抵，經消防局危險物品管理科、第五救災救護大隊及鶯歌分隊派員清點、核對煙火種類、數量、相關資料均無誤後，施放廠商已順利將煙火搬運存放於臨時儲存場所內。（圖／新北消防局提供）

「2023新北城市藝術節」將於6月30日至7月17日在鶯歌「新北市美術館」舉辦，展開為期17天的藝術慶典，集結超過40組國內外藝術團隊、13件共創式視覺藝術作品、92場多元型態表演活動，及35場特設活動等，還有2天（7月1日及7月2日）長達330秒璀璨煙火秀，包含造型煙火如輪狀煙火、環狀煙火等，共5千多發煙火，煙火廠商已依爆竹煙火管理條例相關規定申請並核准在案。

煙火已於（29）日運抵，經消防局危險物品管理科、第五救災救護大隊及鶯歌分隊派員清點、核對煙火種類、數量、相關資料均無誤後，施放廠商已順利將煙火搬運存放於臨時儲存場所內。（圖／新北消防局提供）

煙火已於（29）日運抵，經消防局危險物品管理科、第五救災救護大隊及鶯歌分隊派員清點、核對煙火種類、數量、相關資料均無誤後，施放廠商已順利將煙火搬運存放於臨時儲存場所內。（圖／新北消防局提供）

煙火已於（29）日運抵，經消防局危險物品管理科、第五救災救護大隊及鶯歌分隊派員清點、核對煙火種類、數量、相關資料均無誤後，施放廠商已順利將煙火搬運存放於臨時儲存場所內。

為求活動順遂安全，並落實專業爆竹煙火查核制度，新北市消防局於煙火施放申請之初，即要求並輔導施放廠商進行合法申請及落實各項安全管制措施，嚴密控管煙火數量、種類、規格、許可證件等，並要求廠商務必依照「爆竹煙火管理條例」暨「爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法」等規定，落實煙火儲存及運輸過程的安全。

消防局局長李清安表示，專業爆竹煙火，具備火藥量大、危險性高等特性，如處理不慎即有危害之虞，須由專業人員施放，為確保施放安全性，落實施放現場應移除不必要可燃物規定，以避免煙火的落焰引燃物品造成火災，確認施放筒應穩固安裝並採一筒一彈，施放過程中不得重複裝彈。

此外，因應近年來國內大型施放煙火活動均採電子接線點火方式，新北市消防局亦針對新修正「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」規定加強要求施放人員應於施放前測試確認電子設備、線路無異常情形，且應指定專責人員負責點火工作，以加強業者自主管理，保障施放安全。

新北市市長侯友宜亦指示，考量煙火活動將吸引大量遊客湧入，應以安全作為辦理活動第一優先考量，一定以高標準看待安全問題，針對煙火施放活動，除了事前專業爆竹煙火廠商檢核及爆竹清點外，為避免施放專業爆竹煙火落焰，請業者根據煙火施放範圍及人潮聚集處等風險較高區域進行安全警戒，亦呼籲民眾依警示標語並聽從警戒人員指示，勿隨意進入煙火區以防止事故發生。