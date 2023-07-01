桃園市社會局1日舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」防暴社區表揚暨園遊會，許多親子冒雨響應闖關，認識家暴防治觀念和資源。（蔡依珍攝）

疫情3年，全國家庭暴力案件通報件數平均增加5％，桃園市副市長蘇俊賓說，別因通報增加而擔心，樂見社區和民眾防暴意識抬頭，警覺通報，有助數量減少，他並表揚13個績優防暴社區及16位防暴宣講師，預告3日至7日市府一樓川堂將有防暴成果展，盼讓反家暴持續紮根。

蘇俊賓說，家暴防治是一項不簡單且要長期執行的工作，言語、肢體或精神暴力都屬於家庭暴力，而六都及全國近3年，家暴案件通報數呈現逐年上升趨勢，其中全國2020至2022年通報件數平均上升5％。

「這不見得代表家暴案發生率增加，反而是因為宣導見效！」蘇俊賓說，樂見家暴防治意識逐漸抬頭，但他強調，最重要的工作仍要從源頭減少家暴案的發生，而家庭暴力防治的核心即為家庭與社區，若建立良好的通報體系，社區及民眾都充分掌握相關資源與管道，就能從源頭遏止家暴事件發生。

桃園市社會局1日舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」防暴社區表揚暨園遊會，許多親子冒雨響應闖關，認識家暴防治觀念和資源。（蔡依珍攝）

桃園市社會局1日舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」防暴社區表揚暨園遊會，許多親子冒雨響應闖關，認識家暴防治觀念和資源。（蔡依珍攝）

社會局指出，桃園市家庭暴力保護通報案件去年和前年約1.4萬件及1.5萬件，今年截至5月共約6400件，以親密關係暴力案件為大宗，約占60％，其次為其他家庭成員暴力如旁系血親或姻親，約占23％，被害人多為「女性」，約占60％。

桃園市社會局1日舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」活動，副市長蘇俊賓逐一表揚績優防暴社區和宣講師。（蔡依珍攝）

蘇俊賓說，社會局積極協助受暴家庭獲得保護，1年約服務25萬人次，市府也會持續充實社會、醫療體系、法律資源等，期許能提供更全方位的協助，並鼓勵社區及民眾遇到家暴案件時都能落實通報，給予受害者支持，讓桃園的家暴案件數越來越少。

桃園市社會局1日舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」活動，副市長蘇俊賓逐一表揚績優防暴社區和宣講師。（蔡依珍攝）

社會局長陳寶民表示，為提升家暴防治的正確觀念和通報敏感度，今年度家庭暴力防治月除舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」防暴社區表揚暨主題園遊會，鼓勵親子共同參加外，也請防暴社區及宣講師拍攝防暴影片，並舉辦靜態成果展，強調「遠親不如近鄰」，社區是預防工作的第一道防線，希望增進社區人員對家庭暴力的認識，培力防暴宣導種子，形成社區堅強的防護力量。

桃園市社會局1日舉辦「守護好厝邊 防暴我＋1」活動，副市長蘇俊賓逐一表揚績優防暴社區和宣講師。（蔡依珍攝）

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