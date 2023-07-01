Ailee暌違6年來台。（和協整合行銷提供）

「韓國鐵肺歌后」Ailee（李藝真）暌違6年來台，將於明（2日）晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會，今（1日）提前接受台灣媒體聯訪，中英夾雜自我介紹喊「大家好，我是Ailee，我愛台灣，我愛beef noodles soup（牛肉麵）」，立刻逗笑現場媒體，她也興奮分享「今天一到飯店，就在房間看到有準備好一碗牛肉麵，我衣服都還沒換，就馬上吃了起來，非常美味，上次吃到的麵體比較細，這次因為麵本身比較粗，所以吸飽了湯汁，麵很好吃，肉也是每口咬下去都很嫩。」

Ailee受訪時態度親民。（和協整合行銷提供）

Ailee擁有多首代表歌曲，她表示，每首都非常喜歡，硬要選的話，會選擇出道曲〈Heaven〉以及韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》插曲〈如初雪般走向你〉，特別提及後者，「OST要線上聆聽次數破億真的非常困難，可能有人覺得是理所當然的事，但我覺得很感謝、很特別，居然我也有這樣的榮幸和機會」，一開始演唱腦海中都是浮現男女主角孔劉和金高銀的畫面，但媽媽過世後，她只要唱這首歌情感都有很大的變化，「歌詞很像媽媽對我說的話，演唱時都會大哭，無法唱完，但現在過了一段時間，有比較敢唱這首歌」，其中「想要跟你一起到老」、「想要握住你的手」這幾句歌詞最打動她，「因為這些是我沒辦法繼續跟媽媽做的事，所以非常難過」。

提到自己保養嗓子的方法，Ailee透露，自己其實很不愛喝水，但為了在舞台上呈現最好的演出，那陣子都會喝好喝滿，每天喝2到3公升，也不會吃乳製品和辣的食物，身為實力派歌手的Ailee也霸氣表示，全開麥、不對嘴對她來說是「對來看我演出觀眾的尊重」。也坦言曾在開唱時遇到感冒攪局，「確實會有點吃力，但歌迷好像會沒發現，或是認為有滄桑感更喜歡」，還透露其實〈如初雪般走向你〉就是在她身體不舒服時進行錄音，「就想說我每次唱這首歌時，是不是都要感冒一下」，而她也自信說，好像真的沒在上台前感到緊張過，「就覺得上台是要和粉絲一起玩，只會思考如何讓粉絲玩得更盡興」，並稱這次雖然沒有準備中文歌，「但有很多讓觀眾跳起來的嗨歌，希望明天大家可以穿著運動鞋來看演唱會」。

另外，她也搞笑分享私下不太去KTV，「平常工作唱一整天，還要去KTV感覺有點累」，還說其實家人朋友都不怎麼拱她唱歌，「年末來看我的演唱會，才驚覺我是歌手、會唱歌，但很開心他們把我當一般人看待，並非歌手Ailee」。平時她會靠打射擊遊戲紓壓，最愛玩《絕地求生》，「是我唯一的興趣，剛在飛機上也有玩，若隔天沒安排工作的話，就會玩通宵，直到我眼睛閉上為止，我也有在做遊戲實況直播」，至於玩遊戲的時候是否會變很激動，她表示「我還好，但會聲音變得比較大，粉絲都說我是邊玩邊開嗓」，羞認會邊玩邊尖叫飆高音。