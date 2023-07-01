新龍社區媽媽用在地風味套餐款待德國參訪團。（屏縣府提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

第二屆金牌農村競賽，屏東內埔鄉東片社區與枋寮鄉新龍社區各獲得金牌與銅牌獎，並於去年11月至德國進行產官學交流，參訪過程中，德國威瑪市長對屏東社區發展議題感到興趣，特組成參訪團，拜訪這兩處社區。

東片社區以環境永續、土地共好作為參訪主題，參訪包含社區與社會企業間彼此共存共好的運作方式，沼渣、沼液和光合菌如何運用在作物種植，以友善方式培育出豐盛的果實；以及從客家文化交工精神，延伸出時間銀行寶時券，過程中社區的團結，友善土地重視，讓德國參訪團受益良多。

新龍社區主要以漁產養殖業為主，將廢棄魚鱗化為手工藝品、飲品、保養品與甜點，並以「魚鱗一片，希望無限」做為社區發展主軸，參訪過程中，參訪團對於廢棄魚鱗可以轉化為各種產品，進而提升魚鱗價值感到非常佩服；接續參訪紅樹林的保育行動與水循環系統，並體驗漁網提袋DIY，參訪過程中社區完整呈現由產業所帶出的循環經濟價值。

屏東縣政府表示，農村的發展緊扣著SDGs與ESG各項指標，社區更是生產、生活、生態面面俱到的經營體，東片與新龍社區為屏東農再社區發展典範，在與德國交流中，也讓縣府更了解不同國家政策如何扶植社區發展，產官學共同合作，相互共好。