過去的無人機產業由中國大陸的大疆獨大，這次俄烏戰爭讓外界見識到無人機在戰爭中扮演的角色。財信傳媒董事長謝金河透露，自己曾質疑台灣無人機能不能發展起來，但航太股王駐龍董事長王昆生掛保證「台灣有很大潛力」，目前雷虎還沒有強大獲利，但股價一度到85.2元，他建議雷虎趁股價、市值向上的機會，整併台灣的無人機團隊。

謝金河在臉書以「期待台灣的無人機展翅」為題發文，現在的雷虎由耐斯集團第二代陳冠如拿下經營權，雷虎也從牙鑽機無線遙控飛行休閒產品邁向無人載具的新領域。

他說，過去的無人機產業由大疆獨大，這次俄烏戰爭讓大家見識到無人機在戰爭中扮演的角色，發展軍用及商用的無人載具格局也拉大，去年Amazon展示一台可以吊掛800公斤的無人機，顯然無人機也會在物流領域扮演重要角色。

據資料顯示，到2025年，無人機市場規模可以達到467億美元，從2019到2025年的每年複合成長率達到16.1%，這是一個值得往前看的產業。

在耐斯集團入主前，雷虎經營很辛苦，搭上無人機題材，雷虎也跟著轉運，這幾年三次增資，從8.85元，12.2 元，今年的增資是36元，股價愈增愈高，也代表市場對雷虎的高度期待。

謝金河表示，自己曾問航太股王駐龍董事長王昆生，台灣無人機到底能不能發展起來？對方說台灣有很大潛力，過去中國的大疆稱霸世界，現在地緣政治緊張，每一個國家都意識到無人載具的重要性。

這次中科院，國防部扮演重要角色，雷虎這次取得軍民通用T-400，軍用商規微型無人機開發案，雷虎也發表無人潛艦原型機海狼號SEAWOLF400，積極轉型到軍工及商用無人機產業，這是新的里程碑。

謝金河說，台灣過去的軍事採購，只要編列預算，拿錢到國外採購，這當中利益太大。現在國防自主，落實產業化，這條路很艱辛，雷虎現在也很辛苦，還沒有強大獲利，但股價一度到85.2元，市值在百億左右，這是市場對雷虎的期待，接下來要展現真實力。

謝金河建議雷虎董座陳冠如，趁股價、市值不錯的機會，努力整併台灣的無人機團隊，期許雷虎為台灣無人機產業開疆闢土。