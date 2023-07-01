第34屆金曲獎紅毯主持人今(1)晚在台北小巨蛋熱鬧登場，紅毯主持人由陳明珠、黃偉晉擔任，典禮主持人則由韋禮安獨挑大樑，現場星光熠熠，也少不了女明星們爭奇鬥艷，入圍台語歌后的蔡家蓁超敢穿，穿著一襲黃色系褲裝，胸前開到肚，極品身材藏都藏不住，堪稱最美風景。

蔡家蓁二度入圍金曲台語歌后。(圖/陳俊吉 攝)

蔡佳蓁2010年參加民視選秀節目嶄露頭角，之後她專注在學業，畢業後，2015年簽約經紀公司，發行過多支單曲與台語專輯，也替本土劇演唱配樂，算是台語歌迷的熟面孔，2021年以專輯《若是你 想欲了解我》首度入圍金曲最佳台語女歌手獎，這次則以專輯《無礙》二度角逐台語歌后獎項。

蔡家蓁走金曲紅毯時，以一襲黃色褲裝亮相，裡面是亮片內搭，中間鏤空秀出傲人事業線以及白皙肌膚，鉛筆腿也很吸引大眾目光，受訪時，她坦言上次入圍金曲獎，心態上很像一名新生兒，對任何事情都很好奇，而這次已是二度入圍，雖然仍有些緊張，仍得保持平常心，並與所有音樂人享受盛宴，無論結果如何，都相信是最好的安排。

《第34屆金曲獎頒獎典禮》於7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮；《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場，系列活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。