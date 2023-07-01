黑人陳建州接連被指控性騷擾，他的妻子范瑋琪也受到影響，原本睽違4年將在9月舉辦的演唱會，有大批網友高喊退票抵制，不過根據售票單位規定，購票3日以內才能退票。日前就有一名粉絲急著賣票，原本開出原價1280元轉讓，慘遭吐槽「送我都不要」，沒想到只過了一天就找到買主，最終打4折以500元易手。消息曝光後，有網友直說「太傻了」。

一名網友昨（6/30）在臉書社團《演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券》發文表示，希望能用原價1280元轉讓范瑋琪的演唱會門票，貼文曝光後，讓一票網友炸鍋，直說「原價誰要買」、「不敢相信是原價」、「送人有人要嗎？」、「1塊2毛5收」、「我最多只能出80」。

沒想到，才經過短短一天，今日原PO就更新貼文，表示已用500元將門票轉售給范瑋琪的粉絲，也就是說，如果不含取票的手續費的話，原PO虧損了780元。而相關訊息也被常評論時事的粉專《DJ金寶》轉發，底下討論熱烈，「太傻了，再等一下，看看會不會開放免費入場」、「應該1元起標的，價高者得」、「竟然還有人要收比較奇葩」、「黃牛也想不到這次這麼X小」。

范瑋琪演唱會門票售出的消息曝光後，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自DJ金寶臉書）

至於為何范瑋琪演唱會門票為何無法退票？根據寬宏售票系統規定，消費者個人因素退票者的時限，僅限購買票券後3日內（不含購票日），購買票券後第4日起不接受退換票申請，請求退換票日期以郵戳寄送日為準，每張票券須收取票面金額5%退票手續費，換票視同於退票。