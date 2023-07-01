今（1）日下午15時28分許，新北市林口區民治路3號前發生一起交通事故，1輛汽車從停車場駛出直行機車煞車不及發生碰撞。（翻攝畫面）

今（1）日下午15時28分許，新北市林口區民治路3號前發生一起交通事故，1輛汽車從停車場駛出與直行機車發生碰撞，導致機車騎士受傷，雙方均無酒駕，肇事責任有待警方釐清。

警方表示，今日下午15時28分許，林口區民治路3號前，23歲張姓機車男騎士騎乘普重機沿民治路直行往公園路方向，因見32歲陳姓女駕駛自小客車從右側停車場駛出，張男急按煞車後打滑摔車致兩車發生碰撞，陳女未受傷，張男輕微擦傷不需就醫，經檢測雙方無酒駕情事。後續由員警依交通事故流程處理。