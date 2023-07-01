台北元坤前隊長謝秉益完成3次助攻，幫助球隊寫下跨季10連勝佳績。(台北元坤提供／黃邱倫高雄傳真)

第二屆企業橄欖球聯賽今日移師至高雄世運主場館開踢，雖然賽前下起了磅礡大雨，但就在比賽開始前一刻神奇的停了雨，尋求衛冕的台北元坤面對身材壯碩的台南楷爾，憑藉著較佳的團隊默契最終以47比5比拿下本季2連勝、跨季10連勝佳績。

台北元坤教練翁晨浩表示，「球隊今年增添了不少從北醫大過來的生力軍，團隊實力更上層樓，即便其他三隊戰力也大幅度進步，但我仍相信台北元坤有絕對的實力能完成連霸。

談到連續兩周比賽都碰到大雨的狀況，翁晨浩說，橄欖球是一種激烈身體碰撞的運動，就算是下著大雨都照常進行，如果打起雷來就必須暫停。雨中比賽考驗著選手的默契和陣型，尤其是失誤率少的球隊就有較大的贏面，這部分台北元坤比其他三隊出色許多。

上屆隊長謝秉益也認為，晴天的橄欖球比賽和雨天的橄欖球比賽有著截然不同的狀態，晴天比賽靠的是團隊進攻和個人突圍，雨天的比賽就得著重減少失誤，拚的是耐力和纏鬥能力。

台北元坤上屆8戰全勝封王，杭州亞運選拔賽就成功力戰群雄，因此杭州亞運組軍以台北元坤球員為班底。中華隊總教練翁晨浩表示，這次杭州亞運參加的項目是七人制橄欖球比賽，過去幾屆我們大多落在5-8名區間，距離上次奪牌也已是20多年前了，這次目標鎖定在進入前四強。

此役台北元坤光是上半場就完成4次達陣，取得26比0絕對領先優勢，尤其是謝秉益在半場結束前靠著隊友的抄截，然後一個人「過五關斬六將」突破敵軍防線達陣，衝鋒陷陣的精神獲得隊友們的如雷掌聲。易邊再戰，謝秉益又是單刀赴會，台南楷爾隊球員拉都拉不住他，台北元坤將優勢擴大至33比0，全場7次達陣，輕鬆拿下10跨季連勝。

1次達陣、送出3次助攻的謝秉益賽後笑稱，「自從7年前遠赴紐西蘭取經之後，就知道橄欖球比賽不是光靠1個人就能獲勝的，那時候就告訴自己必須轉型，加上也有年紀了，所以轉而成為球隊的攻擊發動機，尋求製造機會給隊友達陣得分，這樣的改變才能讓球隊更加強大起來。」

完成2次達陣的聽障生呂銘燁則靦腆的表示，「感謝教練與隊友們平日多方面的指導，讓我能夠很快地融入球隊，第1場先發就能替球隊完成第1次達陣，真的很開心。」