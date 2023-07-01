民眾黨總統參選人柯文哲（左）看到芒果冰淇淋時埋頭狂嗑。（張毓翎攝）

民眾黨總統參選人柯文哲（左二）到下營區北極殿玄天上帝廟參拜，廟方致贈代表好彩頭的菜頭祝福。（張毓翎攝）

民眾黨總統參選人柯文哲1日直搗綠營鐵票倉台南，下午3點抵達下營區北極殿玄天上帝廟參拜，再前往後壁區逛菁寮老街，沿途有人高呼「台灣的選擇！柯文哲！」、「最好的選擇！柯文哲！」，也有人喊「總統好！」

柯文哲到下營上帝廟參拜時，由上帝廟主委姜金利、多位里長陪同上香，廟方送上象徵當選的菜頭（好彩頭）和肉粽、包子（包中）祝福柯文哲。柯文哲致詞時，僅簡短地說了幾句問候語，並祈求國泰平安、風調雨順。

之後，柯文哲到菁寮老街，先逛後壁區農會今年開幕的步穀農創館，由後壁農會總幹事林怡歆出面接待，介紹各項農特產品，農會人員端出芒果冰淇淋請柯文哲吃，可能是天氣太熱，柯一拿到冰，隨即埋頭狂嗑，吃得津津有味，結束後與林怡歆等人拿著「後農米」拍照留念。

接著，柯文哲在後壁商圈理事長吳翊榛導覽下，參觀菁寮老街，並與商圈店家座談；柯文哲提到，商圈想要順利發展，需具備組織性、故事性，另外在周邊打造民宿也很重要，才能吸引客人前來光顧，這些都有待地方努力。