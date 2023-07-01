第74屆金曲獎於今（1）日晚間登場，在本次紅毯上有不少人除穿戴華服登場，還自帶道具增添現場氛圍，如入圍金曲獎最佳演唱組合的「絕命青年」，兩人以橘黃色系為主色調，搭配米色、白色系單品穿插其中，亮眼繽紛的色系搭配點綴於白襯的童趣印花，將工裝風格穿出自己獨特的味道，有趣的是在入場時他們手上還提著一個巨大同色系的冰桶，讓人十分好奇，面對大家的好奇他們表示「如果有意外的話，就把長輩放在裡面 」，讓主持人陳明珠、黃偉晉愣了一下，後來才發現原來是錯了，他其實說的是「獎盃」。

「絕命青年」，兩人以橘黃色系為主色調。（圖/陳俊吉）

本次入圍最佳樂團獎的Robot Swing，本次也以工裝風格得服裝亮相，此次他們是以台灣機能服飾品牌weavism 織本主義的服裝亮相，整體服裝以灰色系為主，低調時髦又能夠抵擋當日的高溫，除服裝之外，他們還自帶亮點的「機器人」與團名相互呼應。

以首張創作專輯《新・寶島少年？》入圍本屆新人獎的芒果醬，活潑的音樂調性也反映到服裝之上，在本次金曲紅毯上他們運用不少潮流感十足的Odd-White單品穿插其中，另外或許是呼應其熱門歌曲〈小紫aka給我錢〉歌詞，團員們帶著發鈔機亮相於紅毯變射出多張假鈔，且似乎是為了不造成工作人員困擾，事先還特地用膠帶黏住，沒把假鈔散落在紅毯，讓網友們直呼「好貼心！」