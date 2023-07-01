國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今天(1日)在國民黨黃復興黨部67周年活動中同框。前立委郭正亮認為，韓國瑜是一個會顧大局、識大體的人，最後一定會力挺國民黨的提名人。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜最後一定會力挺國民黨的提名人，這是沒有問題的。不過，他認為，侯友宜今天應該講得更直白 ，這是對4年前他沒有接新北的競總主委，侯友宜應該直接說道歉就好了。

郭正亮接著指出，未來侯友宜要慢慢爭取韓粉的支持，因此侯友宜要直接了當，讓人家感同身受。郭正亮說，他自己跟韓國瑜比較熟，韓國瑜就是一個會顧大局、識大體的人，因此韓國瑜一定會支持國民黨的候選人。

另外，郭正亮點出，《美麗島電子報》總統大選民調公布，這個時間點，還沒有讓前國安會秘書長金溥聰發揮。事實上，侯友宜的挑戰是很大的。因為民眾黨總統參選人柯文哲也知道，他無論如何要在7月23日之前維持領先優勢。面對這樣的態勢，對金溥聰和侯友宜的挑戰很大的，他們要在7月15日左右，民調就要有非常明顯的上升。因為選戰的氛圍就是這樣，只有錦上添花和落井下石。

郭正亮表示，目前看到柯文哲和賴清德都有選舉溫度，他們有熱情的支持者，人家會自動轉傳影片。而侯友宜的團隊也努力在進步中，可是侯友宜不能只跟自己比，也要跟柯文哲、賴清德比。而且侯友宜的時間壓力真的很大，他的民調要在7月15日明顯拉升。因為7月15日左右，一定會有3到4個民調出來。所以侯友宜要讓人覺得，突然間有亮眼的一些新的競選表現出來。