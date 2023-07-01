社團法人高雄市傳愛協會主辦的首屆傳愛盃棒球聯誼賽，今（1）在高雄市鼓岩國小棒球場登場。（柯宗緯翻攝）

高雄市傳愛協會理事長陳品聲(左)頒感謝狀給鼓岩國小校長翁志祥。（柯宗緯翻攝）

社團法人高雄市傳愛協會主辦的首屆傳愛盃棒球聯誼賽，今（1）在高雄市鼓岩國小棒球場登場，來自鼓岩、鼓山、美濃、桃源等4支國小棒球隊參賽，最後各隊共同組成的傳愛菁英聯隊，將與元嘉建設成人棒壘球隊進行一場交流賽，展現運動不分年齡的精神，並以行動支持基層棒壘球運動。

今天天公不作美，上午開幕式一度因風雨延後，鼓岩國小校長翁志祥、鼓山國小校長高玉山、美濃國小校長邱彥瑄、桃源國小校長凃宗成均出席，協辦單位的住商不動產威欣團隊、高雄中山扶輪社社長葉士豪、高雄市雄大獅子會會長陳揚智、維士比集團教育基金會督導張光甫及南山人壽前一通訊處等均共襄盛舉，勉勵小球員發揮運動精神以球會友，培養正當休閒活動，讓身體更加健康。

高雄市傳愛協會理事長陳品聲指出，創辦這項比賽的動機，盼鼓勵熱愛棒球的偏鄉學校小朋友與家長及學校各界，藉由賽事以球會友、開拓視野、累積團隊經驗，以期邁向更成熟的未來。尤其，在過程中，與社會資源的結合，秉持「愛心助人真誠服務」與「見苦、惜福、再造福、傳愛最幸福」精神，期勉孩子們不僅球技日益精進，進德、修業也不斷加強，終能為自己與家庭社會創造美好希望。

比賽將分為兩天的賽程，採循環積分制，由於今天大雨時下時停，小選手仍在場上奮力作戰，表現不打折扣，但比賽嚴重受到干擾，大會決定將縮短比賽局數，明天下午總冠軍與優勝隊伍名次出爐後，4支球隊將各選出4名隊員組成傳愛菁英聯隊，與元嘉建設成人棒壘球隊進行一場友誼性質的交流賽，除了提倡運動健身的比賽宗旨，也以實際行動結合社會資源，讓傳愛盃可以一屆接一屆辦下去，為基層棒球運動挹注更多力量。