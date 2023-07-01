有「大學姐」之稱的前柯文哲競選辦公室發言人林筱淇近日透露，她因為一理由，並不算參選區域立委，而民眾黨總統參選人柯文哲得知後，瞪大了眼睛非常震驚，林筱淇也終於知道，原來柯文哲對於她的狀況並不知情。

林筱淇在臉書表示，2018年由於擔任競選發言人的關係，我經常需要在政論節目為柯P辯護，因此變成了某陣營的眼中釘。當時，不但她家人的照片被公開貼在某陣營人士的臉書，使得她日夜心驚膽跳、難以成眠。而後，某陣營人士揚言提告。

林筱淇指出，當時已接近市長連任投票日，選情十分緊繃，為了不影響柯P的心情，選擇不告訴柯P，那段時間，林筱淇每天靠著虔誦心經，自己默默咬著牙，繼續上節目為柯P辯護，度過那段艱難痛苦的時期。後來，林筱淇果然收到了法院傳票，因某陣營人士提告，使她變成了被告。

林筱淇回憶，官司纏訟一年多，直到她到台中工作期間，都還在為了這件事出庭，所幸結果平安無事以不起訴結案。然而，這件事對她這個平凡人的家庭，自是造成很大衝擊。當時原團隊僅某個長官知悉此事，委請了律師協助我。

林筱淇坦言，前陣子跟柯P聊到，為什麼家人不支持她參選，「我告訴他，正是因為這件事，讓我的家人對政治留下了極差印象」。然後，柯P瞪大了眼睛非常震驚的看著林筱淇，她才驚訝的發現，事情已過了5年，柯P竟然完全不知道這件事。

林筱淇直言，她為了說明家人不支持參選的原委，才說出此事；苦往肚裡吞是她的習慣，卻沒想到，可能因此而常常無法與人共苦。若是決定要挺一個人，拿出絕對的忠誠與真心真意的付出，「這就是我」。痛苦已經過去，這些因戰爭留下的傷疤，她說，「我會將它們當成是自己身上榮耀的勳章」。