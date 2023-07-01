陳綺貞今胸口大V，性感登場。

歌手王宏恩今年入圍金曲年度專輯、最佳原住民語專輯獎以及最佳原住民歌手獎3大獎項，他帶著媽媽一起走紅毯。王宏恩和黑人是好朋友，被問到有關心黑人嗎？他牽著媽媽快速繞開受訪區，僅揮手向媒體打招呼說：「謝謝，再聊。」

而被前男友鍾成虎爆料欺負員工，文青女神人設翻車的陳綺貞，今和評審團陳建騏等人一起走紅毯，但一樣快步離開受訪區，一句話也沒說，不過今天她也拋開文青風格，胸口大V，性感登場。

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