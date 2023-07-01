冠傑建設搶進霞海重劃區推案「高鐵新特區」。（柯宗緯翻攝）

據統計，高雄有上百個重劃區，近期被提到的新興重劃區是位於左營區的霞海重劃區，緊鄰國道1號及10號、左營高鐵生活圈以及台積電設廠效應，被視為下一波發展最具潛力區域，近來也有建商看好交通、產業等紅利插旗推案。

冠傑建設董事長徐國振指出，霞海重劃區緊鄰左營高鐵，為高雄最近市區的重劃區，既有三鐵優勢，加上多項科技大廠設廠，台積電先進製程設廠、仁武產業園區、橋頭科技園區等等，讓霞海這個面積不大的重劃區，更顯關注與帶動周邊房市利多。

冠傑建設搶進霞海重劃區推案「高鐵新特區」，徐國振提到，該案有著重劃區的嶄新街廓，再加上高鐵為鄰、台積電加乘與驚人價差的條件，臨高楠壘球場另外有著其他劃區少有的大型休閒場所「九番埤溼地公園」，讓霞海重劃區備受矚目。

「高鐵新特區」因區位優勢、格局規劃與用心選材，坐擁順暢交通構築良善居住環境，距榮總商圈僅約1.1公里，距左營高鐵約1.7公里，高鐵／捷運／火車站三鐵同行；而距離高雄百貨龍頭漢神巨蛋約3.1公里。

高鐵新特區案以灰白作為主建築外觀色調，打造清爽典雅的魅力建築；戶戶都可平面車位之選擇，而建材強調智能革新與安心防疫，營造令人安心的健康宅。此外，提供全棟天然瓦斯，櫻花廚具半隱藏式排油煙機、best嵌入式除氯洗碗機。