台中太陽今（1日）宣布T1第一季獲得「最佳第六人」的塔克（Anthony Tucker）正式加盟太陽隊，即將在2023-2024 T1賽季以總教練的身份強勢回歸，在新賽季中亮眼出場！

塔克（Anthony Tucker）自2017年在ABL忠信功夫奪得當年最有價值世界外援、年度最佳球員並入選年度第一隊。雖然塔克在 2021-2022 T1球季的季中加盟臺中太陽，卻迅速的融入團隊，並帶領球隊打入T1元年總冠軍賽，繳出了均20.7分、6.9籃板、5.8助攻的超強戰力，賽季結束後獲選為T1聯盟2021-2022球季年度最佳第六人，他的實力深得球迷們的喜愛與肯定，但球季結束後他宣告高掛球鞋，宣布退役。

第3季將重回太陽隊效力，塔克表示：「這是人生的轉淚點，可以得到太陽球團最大的尊重與認同這是我的榮幸，第一季冠軍賽剛結束 球隊老闆James、GM David就一直與我聯繫討論第二季回來太陽隊繼續打球的事情，但是我剛結婚、剛有孩子，我希望多一些時間陪伴家人，這一次我以不同的身份回到球團我的責任更重了，但是我會全力以赴帶領球隊打出更好的成績。」