台東成功鎮新港區漁會今舉行「漁民節慶祝大會」，表揚42位模範漁民、29艘績優漁船筏，台東縣長饒慶鈴（右一）親自頒獎。（蕭嘉蕙攝）

農委會副主委陳添壽（中）出席新港區漁會漁民節慶祝大會，允諾支持新建製冰廠計畫，強化冷鏈系統。（蕭嘉蕙攝）

每年7月1日為漁民節，台東成功鎮新港區漁會今上午舉行「漁民節慶祝大會」，表揚42位模範漁民、29艘績優漁船筏，會中，農委會副主委陳添壽允諾，支持漁會新建製冰廠計畫，強化冷鏈系統，台東縣長饒慶鈴也喊「出一半」自籌款。

隨著疫情解封，台東縣今年有新港區、綠島區漁會及縣內各區漁會恢復辦理公開慶祝表揚活動。縣長饒慶鈴今前往新港區漁會參加，除了向終年辛勞的漁民朋友表達感謝，也允諾積極充實漁港建設及推展漁業觀光。

新港區漁會總幹事陳俊銘說，製冰廠老舊失修，加上位處地震帶，考量安全性與產業需求性，向農委會提報計畫新建製冰廠，總經費約3.3億元，目前正在規畫設計階段。

台東縣長饒慶鈴表示，中央補助新港區漁會製冰廠工程，由中央補助7成經費，剩餘3成、約9千萬元則由漁會自籌。「我出一半」，她說，縣府將盡力籌措4千5百萬元協助興建，另外，針對公廁部分，目前正施作擋土牆整建，後續會加緊趕工完成。

農委會副主委陳添壽說，從事漁業具有不穩定性，每趟出海未必會有收穫，再者，捕撈過程中高度危險性，最後一點則是價格波動，漁產品可經冷凍鎖鮮，相比農產品保存期限較長，價格較不易因「大出」而崩盤，盼透過新建製冰廠，強化冷鏈。