雲林縣消防局「小小消防員暑期營」第1場次1日在斗南鎮斗南國小開跑，小朋友體驗火場濃煙、急流救生、廉能常識問答等闖關遊戲，雲林縣長張麗善表示小小消防員體驗營讓小朋友了解消防人員辛苦，防火防災廉能觀念從小扎根，建立全民消防安全網。

「小小消防員暑期營」開訓典禮於斗南國小舉行，張麗善、縣消防局副局長蕭哲明等人到場與會，張麗善請小朋友快樂地玩闖關遊戲，把正確防災、防火與救生觀念記起來，回家傳授給父母家人，遇到各種災難時可以自助助人，並在現場加碼3個「縣長獎」給闖關遊戲表現優異的小朋友。

張麗善表示，消防局安排暑期營讓孩子體會消防人員的辛苦，例如穿脫消防衣關卡，必須作好每個動作，才能在火場中保護自己安全，不僅過程繁瑣，光是身上裝備就重達20公斤以上，還要在危險火場中救人滅火，學童從實際穿脫裝備，體驗消防員辛苦，強化平日防火觀念。

張麗善說，還有濃煙體驗、射水體驗、 CPR體驗區等關卡，傳授小朋友如何在火場避免濃煙嗆傷，如何正確滅火減災及搶救生命，守護自己與他人生命財產安全。暑期營並安排廉政互動關卡，讓廉能觀念從小扎根，未來從事任何工作，都具備廉能的態度。

蕭哲明指出，「小小消防員暑期營」共有3場次，1日是第1場次，其他2場分別於7月16日、8月12日在虎尾鎮舉辦，希望藉此將全民消防概念帶入校園及家庭，提升居家防火安全，共同創造「住」的安全。