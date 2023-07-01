高雄空中大學1日晚間6時開辦「作伙返來厝，六六大順大幸福」回娘家活動，並在空中大學內部席開180桌宴請各地校友返校慶祝。空大近幾年來在校長劉嘉茹的帶領下，都有亮麗表現與具體成效，而以辦桌號召校友回娘家受到「校友總會」及校務顧問陳西坤的全力支持，現場除了校友外，高雄市副市長羅達生也出席，熱鬧非凡。

今年校方再次結合「校友總會」以辦桌型式接待遠道而來的海內外校友貴賓，適逢第6屆，主題名稱特別以「六」命名－「作伙返來厝，六六大順大幸福」，象徵歷經疫情洗禮後一切順遂平安、大大幸福。包括高雄市副市長羅達生、副秘書長王啟川、立委、市議員等各界民意代表、校務發展顧問、南部各大學校長、台灣雄大會理事長暨各校代表、校友總會、各行各業校友以及師生近2000人歡聚一堂。

高雄市副市長羅達生表示，空大經營有成，畢業校友上萬人，遍及全國、海外，涵蓋各界賢達，於全國各縣市、離島偏鄉以及東南亞越南、泰國陸續開設33個學習據點。該校轉型有成，從地區型發展成全國性、國際化的空中大學，就像高雄市從工業城市邁向低碳之路，經2022年 APEC亞太經濟合作會議「能源智慧社區最佳案例」評選，於今年獲得低碳示範城市國際金獎、智慧運輸項目銀獎的肯定，與美、中同列為得獎數第一名，就是轉型有成的典範。

劉嘉茹表示，憑藉全體教職員生的努力，屢次創下學生人數最多、學雜費收益最高、校外班據點成長最多的紀錄；她鼓勵校友成為終身學習的見證人，號召新血加入空大的學習行列，讓母校枝繁葉茂、生生不息，也呼籲校友年年回娘家，透過校友總會與系友會的力量，凝聚整合校友力量，讓豐沛的校友資源成為校務發展的堅強後盾。