美國南部持續2週遭受極端熱浪折磨，官員今天表示，至少已有13人在這波熱浪中喪生。同一時間，美國一些其他地區的空氣品質繼續受到加拿大森林大火汙染。

法新社報導，這波熱浪造成最多人死亡的地方是在靠近墨西哥邊界的德州韋布郡（Webb County），共有11人喪生。

當地官員在提供給法新社的聲明中表示：「截至28日共有11人死亡，其中10人是韋布郡居民，第11例死亡是來自鄰郡，被送來韋布郡的醫院後不幸去世。」

美國南部連日高溫不墜。

一名14歲青少年上週在德州大彎曲國家公園（Big Bend National Park）健行時死亡，當時氣溫高達攝氏48度。不幸的是，他的繼父在趕往救援途中發生車禍身亡。

隔鄰的路易斯安那州官員也指出，當地一名62歲婦人上週死於高溫，因為一場暴風雨造成數千戶家庭停電，無法使用空調。

美國南部一些城市最近幾天體感溫度飆升至攝氏45度。其中在德州的休士頓（Houston）出現路面龜裂，當局在這個有230萬人口的城市設立了降溫中心。

與此同時，加拿大繼續和其史上最嚴重的森林大火季奮戰。隨著煙霧南下，美國從中西部到東岸的大片區域仍然處於空氣品質警示之下，影響1億2000多萬人。

根據美國政府空氣品質追蹤平台AirNow，紐約和費城的空氣品質已達到「不健康」等級。

在加拿大的安大略省、北美五大湖大部分地區、美國的明尼蘇達州、北卡羅來納州和喬治亞州的部分地區，也發布了空氣品質警示。

加拿大野火產生的煙霧還飄越大西洋，來到一些歐洲國家上空，包括葡萄牙和西班牙。