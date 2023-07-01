響應全球淨零碳排，富旺國際在南投溪頭營林區認養1800株紅檜木，1日並舉辦家庭企業日，帶領員工護樹。（業者提供）

響應全球淨零碳排政策、盼實踐地球綠化，富旺國際不但積極融入ESG理念在營運方針，更攜手認養台大實驗林南投溪頭營林區紅檜木造林地，目前造林約1800株紅檜木，1日舉辦家庭日活動，帶領員工一同照護，盼讓樹林健康茁壯，打造水土保持綠帶。

淨零碳排議題近幾年備受關注，產業界也紛紛響應，富旺國際指出，公司為落實綠色企業承諾、接軌聯合國永續發展目標（SDGs），早在2014年就攜手台大實驗林，認養紅檜造林地，面積約1公頃，碳吸存量約112.347噸，藉此推動興林、護林、愛林。

富旺國際董事長林正雄表示，公司深耕房地產30多年，而建築就如同樹木，必須要先根植大地，之後才能向上枝繁葉茂；蓋房子是先破壞才建設，為創造更好的環境，近幾年推案皆以美化市容為出發，透過景觀規畫營造與樹相容的友善環境，盼紓緩熱島效應。

總經理林宗毅說，為了讓環保觀念扎根、傳達淨碳理念，1日舉辦家庭企業日，帶領員工一同照顧樹林，並透過健走讓大家享受芬多精洗禮，藉由行動呼應「造林造福、代代相傳」的理念。

富旺國際近年來推案包括新竹《讚時代》、《悅時代》、苗栗《協奏曲》、雲林《幸福好好》，工程如火如荼進行中，下半年將進入入帳高峰期，目前台中《心海城》總銷10億、雲林《雲科莊園》也陸續安排交屋，將為第二季挹注亮眼佳績。