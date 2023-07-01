台東縣衛生局抽驗飲冰品及配料，共計抽驗66件，1件防腐劑超量，2件標示不合格。（台東縣衛生局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣衛生局自4月起抽驗市售飲、冰品配料，並配合食品藥物管理署啟動「現場調製飲品及冰品稽查專案」，針對手搖飲料店、連鎖飲料便利商店及現場調製青草茶店等衛生安全抽驗稽查，共計抽驗66件，1件防腐劑超量，2件標示不合格，已移交標示所在或來源縣市繼續辦理。

台東縣衛生局表示，自4月起進行飲冰品衛生安全抽驗稽查，查核重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、原料有效日期及來源文件保存，另查核具營業登記的連鎖飲料業者是否符合「連鎖飲料便利商店及速食業現場調製飲料標示規定」，確保業者揭露正確資訊供消費者選購，共計查核18家，結果15家合格，3家輔導改善。

衛生局進一步說明，至6月底共抽驗食用冰塊5件、現場調製飲料2件、含可可或巧克力2件、青草茶、冬瓜茶及洛神花茶2件、果蔬汁2件、熟配料2件、現場調製冰品3件、冰淇淋2件，檢驗衛生標準結果皆合格；另抽驗咖啡飲料3件（檢驗項目：咖啡因，1件與標示不合，處罰鍰4萬元）、現場調製飲料2件（檢驗項目：總糖量及熱量，1件與標示不合，為連鎖業者，案移總公司所在地衛生局續辦）；衛生局也自行抽驗飲冰品配料共41件，檢驗防腐劑12項及順丁烯二酸酐，其中1件珍珠粉圓產品己二烯酸（防腐劑）超量，移來源縣市衛生局辦理。

衛生局呼籲業者應遵守食品安全衛生管理法規定，落實自主管理，確保消費者食安。消費者選購食品時應注意拒買來路不明食品、無論完整包裝或散裝應注意保存方式並於有效期限內食用完畢、避免購買色澤過於鮮艷、過脆或有異味產品。