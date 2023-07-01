烏克蘭情報部門在指控俄羅斯炸毀了自己的天然氣管道、炸斷了自己的克里米亞大橋、砲擊了自己佔領的核電廠、自己用無人機炸了克里姆林宮以及炸毀了自己佔領的水壩之後，本週再度指出，俄羅斯即將炸毀自己佔領的核電廠。烏方指出，俄軍在札波羅熱核電廠（ZNPP）設置了地雷與炸彈，想要製造人為核災。聯合國國際原子能總署 （IAEA）現任總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）本週六（1）表示，派駐到現場的專家已經全面勘查過，札波羅熱核電廠（ZNPP）目前沒有發現任何地雷或爆炸物，

據國際原子能總署1日發布的聲明稿，國際原子能總署專家團隊今天得以檢查核電廠的冷卻系統部分，包括大型冷卻池周圍的某些區域以及附近札波羅熱熱電廠（ZTPP）的放水通道隔離門，都徹底檢查國。3週以前的新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka）被摧毀，但這條通道和冷卻池仍有儲水可供波羅熱核電廠使用。

IAEA專家定期在6個反應爐和該地點周圍的其他區域進行巡視。預計將有更多區域可以進入，包括渦輪機房和冷卻系統的某些部分。正如之前所說，IAEA知曉了有關核電廠及其「周圍放置地雷和其他爆裂物」的報導，其中包括冷卻池附近的地雷。

格羅西：「我們非常重視所有這類報導，我已經指示我們在現場的專家調查此事並要求他們進行工作所需的進入權限。到目前為止，他們尚未觀察到任何地雷或其他爆炸物。仍然需要進一步進入該地點，」

正如格羅西總幹事上週所說，在他不到10個月的時間內第3次訪問札波羅熱核電廠，6月15日時並未在該地點觀察到地雷。然而，IAEA已經知曉先前在核電廠周圍放置地雷的外媒報導或是烏方指控，專家已經前往了所有指稱地點檢查過。

格羅西於5月30日在聯合國安全理事會提出，保護歐洲最大的核電廠（ZNPP）的5項基本原則：該核電廠不應遭受攻擊，也不應作為重型武器的存儲或基地，包括多管火箭發射器、火砲系統、彈藥和坦克。