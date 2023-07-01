台中市政府都發局歷經22年推動「社區規劃師」培力計畫斐然有成，今年特別企劃「台中社區走跳中」為主題，進行社區環境空間改造成果展，今（1）日在市民廣場綠地展出39處社區改造的精彩成果，同時，由都發局長李正偉頒獎表揚感謝優秀的社區及夥伴。

都發局表示，台中市致力推行社區居民參與公共事務，由都發局推動的「社區規劃師輔導」計畫，引導居民共同營造及維護公共空間，手作過程也成為社區居民情感互動的交流平台，輔導團隊的社區培力課程讓成員不斷學習、突破與精進，善用在地的資源，找出社區特色的「人文、地產、景」亮點，透過僱工購料的方式，由在地的熱心居民親手營造美麗的社區環境，也凝聚社區居民的向心力。

都發局說明，111年度成果展以「創生組」、「環境組」、「綠化組」三大成果類型為主軸，匯集39處社區營造點，每個社區無不使出渾身解術，各出奇招以展現出社區的地景亮點。

展覽除有39個社區的改造展板外，展場更規劃社區特色體驗區，每處社區結合DIY體驗、社區美食、城隍餅、公仔、社區文創商品蔥帽與提袋、龍泉米、多肉植物、火龍果盆栽、苔球作品、紙黏土音樂盒、金工文創品、精油露、木食器、打包繩編織藍、社區模型等豐碩的展現在地文化特色，讓市民一天就可藝遊台中39處社區風貌。

1日在市民廣場綠地舉行頒獎典禮，活動由山陽國小太鼓團帶來迎賓進場，充分展現出社區的文化特色和親和力，由都發局長李正偉頒獎感謝優秀的社區及夥伴。

李正偉表示，「一個人走得快，一群人走得遠」，今年成果展版上的圖案可以看到社區改造的故事亮點，期盼透過社區規劃精神，凝聚居民的向心力外，也能搭起市府與民間的溝通橋樑，同時感謝都發局同仁、社區規劃師評審委員及輔導團隊（朝陽科技大學），輔導出多處社區進行美化及改造，鼓勵更多夥伴「為自己的社區盡心，為居住的城市用心」，營造更好的友善環境，並接軌永續發展目標而努力。

今日頒獎與成果活動表揚，並感謝過去一年努力不懈的社區夥伴，也是社區規劃師的大型園遊會；都發局歡迎未來有更多夥伴參與社區規劃師輔導計畫，齊心建構友善社區並共同打造一座陽光、幸福的宜居城市。