台中火車站街友聚集，衍生髒亂、治安等問題，台中市議員陳雅惠等人日前質詢，呼籲市府應成立專案小組處理。(陳雅惠提供)

台中火車站為台中市重要門面，卻經常街友聚集，台中市議員陳雅惠接獲民眾陳情，指火車站一樓公車月台與二樓大平台躺了至少35名街友，嚴重影響市容景觀，且容易衍生治安等問題，呼籲市府應成立專案小組，評估增加社工員額，在顧及人權的前提下解決街友問題。

台中市府交通局表示，為改善街友聚集在火車站，堆置物品造成髒亂等情況，1日起將派駐保全人員巡邏、勸導，希望街友不要滯留在火車站周邊，必要時也將派員協助清理他們堆置的雜物。

陳雅惠表示，她近日接獲黃姓民眾陳情，指稱台中火車站一樓公車月台、二樓大平台躺了至少35名街友，許多要搭車的民眾見狀紛紛繞路而行，且這樣的情況會使得許多到台中的外籍民眾感覺台中市容髒亂，希望相關單位能驅離或強制安置這些街友。

陳雅惠說，截至今年4月底，台中市列冊的街友共有279人，他們當中許多都聚集在地下道、火車站或公園，她日前在議會質詢時曾關心街友處境，也盼市府組成跨局處專案小組，協助解決街友的醫療、安置等問題，最好能引導他們回歸社會。

交通局指出，為解決街友問題，市府跨局處聯合稽查並每周舉辦巡查，也請廠商針對站體及地面清潔、垃圾清理等作業加強維護，每兩周更進行一次地坪水洗及地面、站體清洗。社會局則強調，近兩周已陸續加強勸導及查訪關懷，社工每周也會到車站勸導街友收容或接受安置，並提供就業等資訊輔導。