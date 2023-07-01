台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天在台南市的行程滿檔，明天上午還將拜訪宣布參選台南市第六選區立委的「最強里長」陳永和。陳永和除證實此事，還說「來者是客，會以禮相待」。針對外界關心雙方是否合作？陳永和則強調，他打選戰的原則是「努力就能被看見」，還是會以無黨籍參選。

2018年陳永和從里長越級挑戰參選台南市長時，曾一舉拿下將近12萬票。目前他已經宣布，將以無黨籍身分參選台南市第六選區立委，挑戰現任民進黨立委王定宇及國民黨不分區立委陳以信，讓此一選區形成三腳督。

據了解，柯文哲成立民眾黨後，曾多次與陳永和接觸，但陳永和一直無意參與政黨。對於外界關心是否披上民眾黨戰袍出征？陳永和認為，柯文哲明天純屬禮貌性的拜訪，他也會盡地主之誼接待，但目前仍堅持以無黨籍身分參選立委，此次會面將針對公共議題及政策提出看法，只要有利於人民的政策都可以交流、合作。