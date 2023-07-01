為傳承傳統技藝、閩南語文化，推動「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」，金門酒廠胡璉文化藝術基金會與中正國小合作，開設「魁儡戲」、「水彩畫家」、「在地歌謠彈唱教學」三門課程，期望藉由藝術工作者蔡遠進老師、楊天澤老師與許銘豐老師的專業師資與觀摩學習下，涵養學童的藝文興趣，增進金門話讀、說能力。

胡璉基金會指出，「魁儡戲」由蔡遠進老師指導，課程內容為認識魁儡戲的構造、製作簡易的魁儡、操偶等技巧；「水彩畫家」的課程則是由楊天澤老師教授，內容包括基礎水彩、靜物水彩與調色；而「在地歌謠彈唱教學」則邀請許銘豐老師教學，課程內容是以烏克麗麗彈唱金門歌謠。

校方表示，「在地藝術與文化向下紮根與推廣教育」在今年三到六月，每週六早上開設「魁儡戲」、「水彩畫家」、「在地歌謠彈唱教學」三門課程，分別邀請上述3位藝術大師進行教學，並由該校林榮新、鄭婷云及許凱凌老師擔任協同助教，期許透過扎根傳承的活動，將金門藝術工作者的智慧與經驗落實到小學多元教學的領域。

魁儡戲大師蔡遠進說，他從小就在父親耳濡目染下接觸魁儡戲，承接父親志業後，深刻體會魁儡戲是門高深技藝，而且學無止境，到現在仍不斷在學習。除了進入校園進行扎根教學外，也會持續巡迴校園演出，希望把失去的傳統魁儡戲找回來。

蔡遠進老師(左)指導學生操作「魁儡戲」，激盪出許多的小技巧吸引孩子的學習動機。(圖／中正國小提供)

偕同助教林榮新老師表示，總是眉頭深鎖的蔡遠進老師，外表總是給人有懼怕的感覺，但在實體教學過程中，不難感受老師對孩子的細心，總是不厭其煩的教導孩子操偶、身體姿勢，汗如雨下的教導學生，同時激盪出許多的小技巧來吸引孩子的學習動機。

胡璉基金會與中正國小合作傳承技藝與文化，邀請許銘豐(後排右二)老師指導以烏克麗麗彈唱金門歌謠。(圖／中正國小提供)

熱衷水彩創作的楊天澤老師已從金湖國中美術教師退休，曾舉辦過多次個展與數十次聯展，水彩作品多描繪浯洲古厝、閩南聚落，風獅爺守護神，或寫生戰地遺跡、落番洋樓，每一幅作品都蘊含了老師對家鄉的熱愛。

偕同助教鄭婷云老師說道，在水彩畫家課程中，透過楊天澤老師的示範與細膩的逐一指導下，從構圖到上色的過程中，孩子們學到了水彩畫的基礎知識，掌握住水彩畫的基本技能，學習觀察和描繪物件的能力，更重要的是激發對藝術的興趣和熱情，鼓勵學生探索和發展自己的藝術天賦和興趣。

許銘豐老師於1980年到湖中小擔國中部物理教師，同時開始社團音樂活動教學迄今，時間已超過四十年。參與過的音樂活動範圍很廣，大多為西樂，後來因為傳統音樂最缺人，所以花在這上面的時間逐漸增加，目前在金門傳統音樂館擔任館長，為金門傳統音樂奠基，扎根發展金門音樂。

許銘豐老師表示，金門話不僅可以說、誦、讀、寫，還可以從聲韻進一步發揚，讓「唱金門的歌，彈金門的調」成為母語教學的一環。偕同助教許凱凌老師表示，在學校的金門話教學大都以講、朗讀的方式，許銘豐老師自己譜曲，將原本沒有曲調的「唸歌」變成可以「唱」的歌，唱起來金門味十足，學童也能朗朗上口，再搭配演奏烏克麗麗，十分特別也好聽。

中正國小校長蔡雪芳說，透過胡璉基金會的活動，讓該校近50位學生受益，接受大師級的藝術與文化傳承，並深化金門在地文化的深度與認同度，期許中正學童於今日藝文扎根後，也能在心中種下一顆愛鄉的種子，將在地文化價值不斷傳承延續下去。