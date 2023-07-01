今夏最夯的高雄海洋派對系列活動在今日登場！賴清德副總統、陳其邁市長與海洋委員會管碧玲主委等代表傍晚均出席「2023高雄海洋派對啟動儀式暨愛河灣水樂園開幕活動」，在愛河灣水樂園正式開幕營運打頭陣之下，共同為今夏高雄海洋派對揭開序幕。

副總統賴清德十分肯定高雄對於創造海洋生活的努力，見到各式的海洋休閒活動與市民生活融合在一起，不禁讓他也表達出羨慕之情，他表示，台灣有海洋資源要好好運用，明年舉辦的國際環台帆船比賽，更令人拭目以待，未來幾周的周末，希望全國民眾都可以在來到高雄參加海洋派對的精采活動。

高雄市長陳其邁說，感謝中央對海洋政策支持，過去高雄與海被圍牆間隔，市民無法看到港口與海，至愛河水域休閒活動需事先申請；如今從愛河之心到愛河灣在登記後即可進行水上活動，盼未來海洋首都高雄水上活動能越來越豐富、讓市民朋友與小朋友更加親海愛海。

陳其邁表示，市府隊伍日前在愛河舉辦的龍舟賽事對上市議會隊伍，市府隊大勝10秒鐘，他笑著再次向市議會下戰帖，邀市議會7月15日能夠再次組隊參加高雄國際帆船邀請賽，與市府再來較勁一番，也非常感謝賴副總統到愛河灣這個情人聖地，看看快樂出帆的港灣，帶領大家迎向璀璨的未來，從這裡連結多元的國際。

今日的開幕活動副總統和市長在HI！YOUNG市集中和攤主及民眾有不少有趣互動，1元美酒及1元美食已引發民眾排隊潮，見到賴清德和陳其邁替攤主披上活動主題運動毛巾，慰勞第一線的攤位銷售人員，大家都感到窩心和興奮，表示在愛河灣如此浪漫的場域配上一口啤酒、一口魚蛋，搭配樂團和DJ傳送的一波波夏日音浪，這真是高雄才能擁有的特別享受！

高雄市政府海洋局表示，熱情的高雄當然是有得吃又有得玩，想來愛河灣玩水又怕家裡沒有浮具嗎？今日正式開幕的愛河灣水樂園開始提供租用服務！無論你想玩SUP、體驗獨木舟、感受在水上踩腳踏車的魅力，來愛河灣水樂園（暑假營業時間：14：00-18：00）都可享受的到。

海洋局指出，愛河灣水樂園提供多樣無動力水上浮具供遊客租用，只要掃QR Code、穿上救生衣即可馬上玩水，特別活動期間每日前10名還送超美型活動主題運動毛巾，搶不到的現場也有販售喔！快來選一項想玩的浮具徜徉在波光粼粼的愛河灣，錯過昨日活動的民眾也不要懊悔，因為接續到7月23日，每個周末都還有精彩活動在等你，詳情請參見以下網頁（https://2023kop.com.tw/）。

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