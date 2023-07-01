九崴天然氣發電廠公聽會，業者說明時數度遭自救會成員打斷。（程炳璋攝）

九崴天然氣發電廠座談會1日在安定區大同社區活動中心召開第4度公聽會，安定區與安南區自救會高舉反對標語高呼「選址不當」，數度拍桌阻止業者發言，最終業者報告未完，會議即不歡而散，業者對抗爭表達尊重，但強調不知居民所謂的「選址標準」。

九崴天然氣發電廠是中央政府「減煤增氣」能源轉型下的過渡能源計畫，由森崴能源的子公司九崴電力負責開發，屬民營獨立電廠，預計2026年商轉，提供電力能源給台電公司。

九崴選址座落在台灣歷史博物館北側的台糖農場，屬安定區，鄰近安南區台灣歷史博物館，引發兩行政區居民強烈反彈，各組自救會抗議，要求另外選址。

為與居民溝通，九崴去年召開說明會，又3度召開座談公聽會，1日第4度召開會議，會場外聚集200多名自救會成員將會場包圍，台南市多名地方與中央級民代都到場表達重視，民眾高舉標語，高喊「趕快廢址」、「趕快遷址」。

自救會成員會場擠得水洩不通，強烈表達反對立場，數度打斷九崴電力公司副總吳明竑發言。立委郭國文表示，民意已經形成，九崴做任何形式溝通沒意義，不需要浪費時間，公聽會可以結束。民眾在業者尚未作報告前，即一同退場。

吳明竑表示，一個國家有眾多的中央部會及相關單位，都有完整的法源、法令規範建設電廠的相關標準，群眾一直用「選址不當」來阻止國家的重大電力建設，卻無法提出「選址」標準條件，投資的廠商根本沒有依據去作。

吳明竑私下表示，在日本天然氣是屬於潔淨電廠，只要離住宅區超過30米、離醫院只要超過50米，即達到建廠標準，九崴電力目前離住宅區都超過1公里以上，為何選址不當？