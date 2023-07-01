國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體。侯友宜除了在致詞時說，上次戰役讓韓國瑜身心俱疲，我們一定要記取教訓，不斷反思檢討。而嗣後侯友宜在臉書再次提到，「我也要誠摯表達，過去，我做得不夠多、不夠好的地方，讓大家煩惱、憂心，反省與檢討，是我責無旁貸該做的事。」

侯友宜致詞時提到，上次戰役讓韓國瑜身心俱疲，想要力竭贏回來，但我們沒有做到，我們一定要記取教訓，不斷反思檢討。侯還強調，「這段時間讓大家焦慮了、讓大家煩惱了、讓大家不安了，會罵我才會愛我，會給我意見的人，才知道我們的焦慮，自己跟各位保證，從我被徵召開始到1月13日那天，永遠不放棄。」

侯友宜臉書嗣後又再次提到，上次的總統大選，韓國瑜市長竭盡全力奮戰到底，即便身心俱疲，仍然堅持不懈，這份精神，「是我的楷模！」

侯友宜表示，「我也要誠摯表達，過去，我做得不夠多、不夠好的地方，讓大家煩惱、憂心，反省與檢討，是我責無旁貸該做的事。」

侯友宜承諾，我一定會記取教訓，秉持跟韓市長相同的信念，為國為民，堅持到底，才能彌補與回報。

侯友宜特別感謝韓國瑜，百忙之中撥空前來，給予全體同志滿滿的信心，如同韓市長所說，遙遠的戰鼓聲已經擂起，2024年是中華民國最重要、最神聖的選戰。

最後，侯友宜引用韓國瑜致詞所說，這一戰，不是用槍保護中華民國，而是用手上這張選票，務必要集中所有力量，我們一定會如同「夜襲」的歌詞：「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗！」